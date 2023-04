Kasteelbrand: omvang schade pas vanmorgen duidelijk

Vannacht heeft een zware brand gewoed in het onbewoonde kasteel de Groote van Houthulst. Pas bij daglicht is te zien hoe groot de ravage is.

Het Kasteel de Groote is een kasteel uit de negentiende eeuw, aan de Eugène de Grootelaan 66.

Het was de Antwerpse handelaar en politicus Jan-Pieter Cassiers die in 1838 het domein kocht, toen nog leegstaand. Tien jaar later gaf hij de opdracht om er een kasteel te zetten. Cassiers werd toen ook burgemeester van Klerken-Houthulst.

Rijke geschiedenis

Jan-Pieter Cassiers en zijn vrouw, burggravin Caroline De Platin hadden geen kinderen. Na hun overlijden gingen alle eigendommen naar de opzichter, Raymond de Groote. Zijn nakomelingen hebben ook effectief in het kasteel gewoond.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel het kasteel in Duitse handen. Het bos van Houthulst werd omgevormd tot een knooppunt van verdedigingswerken met loopgraven en prikkeldraadversperringen. Het kasteel zelf werd een verzorgingscentrum voor gewonden.

Op het einde van de oorlog, in 1918, werd het kasteel teruggewonnen, met de nodige wonden. Al werd het kasteel opnieuw volledig opgeknapt. Joris Hindryckx : Burgemeester Houthulst: "De woning was van de stichter van Houthulst Baron Cassiers en later van de burgemeesters van Houthulst, de De Grootes. Heel veel mensen hebben hier hun trouwfoto's genomen, veel mensen zijn hier op bezoek gekomen. Het was zo'n beetje de kern van het centrum van Houthulst vroeger."

Op deze site vind je enkele oude foto's van het kasteel, onder meer enkele foto's van het interieur.

Brand

Toen de brandweer een oproep kreeg van een brand, was het moeilijk om het kasteel te bereiken. Door de jarenlange leegstand, was de doorgang dicht begroeid. Of de brand aangestoken is, is niet bekend. Het parket zal een deskundige de zaak laten onderzoeken.

Het kasteel was de voorbije jaren wel al vaker het mikpunt van vandalisme.