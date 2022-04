Kasteel van Meulebeke schittert weer

Na zes jaar is het Kasteel Ter Borcht in Meulebeke helemaal gerestaureerd. Dat heeft de gemeente bloed, zweet en tranen gekost, het leidde zelfs tot een politieke crisis. Maar nu is het kasteel uit de 17de eeuw weer in volle glorie hersteld.

Het 17de eeuwse kasteel is volgens de regels van de kunst aangepakt. En dat heeft uiteraard ook een bijhorend prijskaartje: Meulebeke maakte maar liefst 2,5 miljoen euro vrij voor het project, exclusief subsidies. Burgemeester Dirk Verwilst: "Op een gegeven moment was het dak bol komen te staan en werden de betonnen torens vooraan losgerukt van hun fundament en daardoor werd instortingsgevaar gecreëerd. Dus dat is wel een heel belangrijk gegeven dat het dak volledig hersteld is."

Het was een lastig parcours om dit project te kunnen rondkrijgen. "Het is zover gekomen dat zelfs de onbestuurbaarheid hier in Meulebeke wel mede aan dit project te wijten was omdat we er niet uit geraakten. Maar we zijn blijven volharden."

Helemaal bovenaan, onder het dak, is er ruimte voorzien voor feesten of evenementen met plaats voor meer dan 100 mensen. Op de eerste verdieping is er de indrukwekkende trouwzaal. Op de gelijkvloerse verdieping is er dan weer ruimte voor een horecazaak. Daarvoor gaat de gemeente nog op zoek naar een concessiehouder. "Ik denk dat een bistro het ideale scenario zou zijn. Een zaak die iets lekkers op het bord kan brengen maar toch tegen een betaalbare prijs."