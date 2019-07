Het kasteel Ter Borcht in Meulebeke krijgt binnenin een grondige opknapbeurt. De gemeente wil het in een jaar tijd geschikt maken voor huwelijksceremonies. Er komt ook een bistro in het historische pand.

Het is de eerste keer sinds de aankoop in 1965 dat er binnenin zo’n grote renovatie gebeurt. Anderhalf jaar geleden was de restauratie van de buitengevel een feit. Omdat het kasteel beschermd is moet de gemeente nu ook overleggen met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op de zolderverdieping zal er plaats zijn voor vergaderingen en recepties.

De werken starten na de zomer en kosten meer dan 2,2 miljoen euro. Meulebeke krijgt zo’n 300.000 euro subsidie.