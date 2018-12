Karline Ramboer zetelt straks als onafhankelijk raadslid

Uittredend schepen Karline Ramboer (SP.a-open) zetelt straks als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad van Diksmuide. Ramboer verlaat daarmee de sp.a-open fractie, die na de verkiezingen van 14 oktober in de oppositie belandde.

Karline Ramboer haalde met de gemeenteraadsverkiezingen 622 voorkeurstemmen en was derde verkozene voor Spa.-Open. Ramboer kreeg 43 stemmen meer dan zes jaar geleden, maar haar lijst viel wel terug van bijna 20 naar 16 procent van de stemmen. Sp.a-Open ging van vijf naar vier zetels en belandt straks in de oppositie. Die mindere uitslag heeft dus voor gerommel gezorgd binnen de fractie.

De voorbije zes jaar was Ramboer als schepen bevoegd voor leefmilieu, evenementen, toerisme, cultuur, erfgoed en archief, dierenwelzijn en Noord-Zuid-Beleid. Enkele van haar realisaties zijn een hondenloopweide, het gebruik van geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk en de komst van een inleverboekenbus voor de bibliotheek.

Op woensdagavond 2 januari, bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Diksmuide, zal Ramboer haar beslissing verder toelichten. De jongste verkiezingen waren voor haar de 4de deelname aan een stembusslag, want reeds in 1988 had ze al met hartenvrouw, gevormd met Erica Treve en Magda Vanacker, op een SP.a-lijst gestaan.