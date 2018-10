De bekende karikaturist Nesten (72), hij heet eigenlijk Rik Delneste, is overleden. De Kuurnenaar was al een tijdje ziek.

Nesten raakte bekend met zijn karikaturen van bekende mensen. Hij had ook een lachmuseum, waar zijn werk te bekijken was. Jarenlang hingen de karikaturen ook in veel uitstalramen in onze regio. Hij won vorig jaar in zijn Kuurne ook de cultuurprijs.

Nesten had ook even een korte televisiecarrière. Zo prestenteerde hij in de jaren ’90 samen met Donaat Deriemaeker.

Later meer.

