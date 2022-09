Kapucijnenklooster Brugge krijgt nieuwe invulling

Het Kapucijnenklooster in Brugge wordt een betekenisvolle gemeenschapsplek met evenementenruimte, waar je ook kan logeren. Er is ook een open tuin.

Het Kapucijnenklooster met bijhorende kerk en tuin is sinds december 2021 in beheer van Toerisme Vlaanderen en krijgt net als de Sint-Godelieveabdij een herwaardering en toeristische ontsluiting.

In het toekomstplan wordt de Kapucijnenkerk een ontmoetingsplek voor onder andere evenementen. De voormalige slaapvertrekken van het klooster worden een internaat dat in de vakantieperiodes ter beschikking wordt gesteld voor jeugd- en groepsverblijven. De tuin wordt omgedoopt tot de Franciscustuin en wordt een open hof en een creatieve broedplek.

Open Monumentendag

In de bidkapel en de bibliotheek van het klooster wordt ruimte voorzien voor lokale organisaties en sociale verenigingen. "We zijn trots om vandaag samen met alle betrokken partners de mogelijke toekomst van het Kapucijnenklooster te kunnen voorstellen", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). (Lees verder onder de video.)

"Maar de zoektocht naar een inhoudelijk sterk toekomstscenario is natuurlijk maar één element. We moeten ervoor zorgen dat de toekomstplannen ook economisch haalbaar zijn. Via Toerisme Vlaanderen voorzie ik voldoende investeringsmiddelen. Maar bij deze doe ik graag ook een warme oproep aan ondernemers om mee te investeren in deze unieke religieuze erfgoedparel."

Komend weekend is het Open Monumentendag, dan kan het publiek kennis maken met de nieuwe plannen. Op het programma staan verhalenvertellers, lezingen, concerten en koorgezang.