Kapperszaken heel tevreden dat ze opnieuw open mogen

"We zijn ervan overtuigd dat we met de tools die we hebben op een correcte manier zullen kunnen werken", zegt Mitch Mues van beroepsvereniging Coiffure.org. De Nationale veiligheidsraad besliste woensdag dat vanaf volgende maandag de kapperszaken opnieuw klanten mogen ontvangen. Voorwaarde is wel dat dat enkel op afspraak gebeurt en dat zowel de kapper als de klant een mondmasker draagt.

Positief, zegt de beroepsvereniging van kappers. Ze is ervan overtuigd dat de kappers op een veilige manier zullen kunnen werken. "We hebben daarvoor de 'Coronagids voor kappers' opgesteld, die ook is goedgekeurd door de veiligheidsraad", zegt Mitch Mues. De gids, die is in te kijken op de website van de organisatie, bevat maatregelen als: spiegels reinigen, materiaal ontsmetten, bij voorkeur wegwerpkapmantels gebruiken, enz.

In een kapperszaak zullen verschillende kappers aan het werk kunnen zijn, op voorwaarde dat de regels rond sociale afstand gerespecteerd worden, zegt Coiffure.org.

Hoe concreet haar geknipt moet worden als de klant een mondmasker op heeft, is nog niet helemaal duidelijk. "Klanten zouden het masker mogen afnemen om rond de oren te knippen volgens de minister, maar we wachten nog op een ministerieel besluit", zegt Mues daarover. De kappers bekijken intussen alternatieve oplossingen waarmee klanten het masker toch kunnen ophouden. "Het masker met tape aan de kaak bevestigen zou daarbij onder andere een optie kunnen zijn", aldus nog Mues.