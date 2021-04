Kappersfederatie ontstemd over uitspraak Horeca Vlaanderen

Kappersfederatie Febelhair reageert ontstemd op een uitspraak van Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. Hij wil geen enkele versoepeling als de horeca niet open mag. "Wij wensen als sector niet betrokken te worden in dergelijke chantage", stelt voorzitter...

Febelhair deelt de bekommernissen van Horeca Vlaanderen maar het is niet aan hen om te beslissen over andere sectoren. "De kapperssector heeft het al moeilijk genoeg en voor Febelhair is er dan ook geen twijfel mogelijk. De onterechte sluiting moet dringend ongedaan worden gemaakt."

"Op 26 april moeten de kapsalons hoe dan ook opnieuw open. Er is geen enkel bewijs dat de kappers verantwoordelijk zijn voor het stijgend aantal besmettingen", luidt het.

Geen speelbal

De reacties komen er na een uitspraak van coronacommissaris Pedro Facon. Hij zal namelijk het Overlegcomité adviseren om de opening van de horeca uit te stellen. Het comité komt woensdag opnieuw samen om de actuele situatie te analyseren.

"Met de actie "My Safe Salon" heeft Febelhair de kappers maximaal gemobiliseerd om de coronamaatregelen strikt op te volgen. Uit de controles van de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie is gebleken dat onze kappers voorbeeldige leerlingen zijn. Onder geen enkel beding wensen wij de speelbal van Horeca Vlaanderen te zijn", besluit Febelhair.