Kappers weer open: 'Financiële buffer raakt op'

Christelle Seyns is al jarenlang vaste klant bij kapsalon De Hoofdzaak in Ooigem. Naast de knipbeurt heeft ze vooral ook het babbeltje met kapper Youri gemist. Ze was er dan ook vroeg bij en is vandaag de eerste klant.

'Ik heb eerst online gekeken en ik zag dat hij open was maandag en ik heb hem dan direct gebeld voor een afspraak', zegt Christelle.

Financiële buffer mindert

Voor Youri is het opnieuw een drukke periode, de hele week zit al volgeboekt en ook volgende week heeft hij meer dan genoeg werk. Het telkens opnieuw opstarten is best lastig.

'Continue stoppen. Werken gelijk een zot, zoals ze zeggen en dan vier weken moeten sluiten en dan terug weer vollen bak. Dat hakt er soms wel eens in. Het gaat niet mogen blijven duren. Toch begint die pot te minderen, als je moet sluiten. Ik kan me voorstellen dat het voor beginnende kappers nog veel lastiger is.'

Laatste sluiting

Youri hoopt dan ook dat deze sluiting van één maand de laatste was en kijkt vooruit. 'Ik ga het niet negatief zien. Nu durf ik er niet meer aandenken om nog eens te sluiten. Ik hoop dat we open mogen blijven en ik vermoed van wel'.