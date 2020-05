Kappers vliegen er 100% veilig in

Al is het op afspraak, zonder tijdschrift bij het wachten of zonder drankje bij het kappen. Jan’s Hair Design in Staden is één van de vele kappers die er vandaag weer voor 100 procent in vliegt. Met op maat gelaste luifels, handgel en mondmaskers. "Eindelijk", zegt Jan Willaert, "We bestaan 37 jaar en zijn nooit langer dan twee weken gesloten geweest. Nu was het meteen twee maanden, dat is onwezenlijk".

Een kapbeurt kost je wel vijf euro meer, voor de gemaakte kosten. Maar dat betalen de klanten met plezier. De zaak zit afgeladen vol en ook de opluchting bij de uitsluitend vrouwelijke klanten is groot.