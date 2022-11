Kapitein na redding 15 vluchtelingen op zee: "We moeten vooral onthouden dat we die mensen gered hebben en ze een tweede kans gegeven hebben"

De Simon Stevin ligt weer in de haven van Zeebrugge, nadat de bemanning van het schip 15 vluchtelingen heeft gered voor de kust van Algerije. Daar waren ook 5 kinderen bij.

Ze waren in een gammel bootje op weg naar Spanje, maar ze zijn uiteindelijk door de Algerijnse kustwacht opgepikt. De kapitein en de bemanning hebben een mogelijk drama voorkomen. Ze zijn nog altijd onder de indruk.

De Simon Stevin van baggermaatschappij Jan De Nul is de grootste stenenstorter ter wereld. Na een karwei in de Zwarte Zee zet het schip koers naar Zeebrugge. Maar op 75 mijl van de Algerijnse kust merkt de bemanning een sloep met hulpeloze mensen op. Ze zetten meteen een reddingssloep uit.

"We hebben acht mannen geteld, twee vrouwen en vijf kinderen. Ze beweerden dat ze al enkele dagen op zee zaten. Maar dat kunnen wij niet verifiëren. Ze waren in zeer goede conditie voor het feit dat dat ze op zee zaten en onbeschermd. Ze waren wel onderkoeld en een beetje fysiek verzwakt", klinkt het bij Saul De Rese, kapitein van het schip.

"Het doet wel iets met de mensen en de crew was zeer onder de indruk. Maar we moeten vooral onthouden dat we die mensen gered hebben en die mensen een tweede kans gegeven hebben."

