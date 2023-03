In Knokke-Heist worden zo'n 220 populieren geveld. De bomen op de Kalvekeetdijk worden om veiligheidsredenen gerooid. Bij hevige wind komen te veel grote takken naar beneden en er komen nieuwe steviger esdoorns in de plaats.

De populieren werden geplant in de jaren tachtig. Na ruim veertig jaar hebben ze volgens Knokke-Heist hun beste dagen wel gehad. "We hebben een 40.000 bomen in onze gemeente. We gaan er zo'n 10.000 vellen," zegt schepen Kris Demeyere.

De wortels duwen het wegdek omhoog. Bij storm zijn ze ook een gevaar voor fietsers en voetgangers. Straks worden de 220 populieren vervangen door nieuwe esdoornbomen. De Kalvekeertdijk is afgesloten voor de werken.