Kanttekening aan premie van 10 000 euro

Nieuwe inwoners van Nieuwpoort krijgen een premie van 10 000 euro als ze zich in de stad vestigen. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond beslist. Maar de premie heeft ook een keerzijde. Mensen die Nieuwpoort verlaten in de eerste tien jaar, moeten het bedrag terugbetalen.

Burgemeester Geert Vandenbroucke (CD&V) probeert een jonger publiek naar zijn kuststad te lokken. Hij besliste om een premie van 10 000 euro te geven aan jongeren onder de 35 jaar die zich vestigen in zijn stad. Daarnaast moeten de nieuwe inwoners slechts de helft van hun kadastraal inkomen betalend tijdens de eerste vijf opeenvolgende jaren dat ze in Nieuwpoort wonen.

De gemeenteraad keurde beide voorstellen goed. Door een vraag van de oppositie geraakte bekend dat de premie enkel gehouden mag worden wanneer je tien jaar in Nieuwpoort woont. Mensen die hun huis niet meer kunnen afbetalen of in financiële problemen geraken door een echtscheiding binnen de termijn van tien jaar hoeven niet te vrezen. De premie kan behouden worden als ze in de stad blijven wonen.

CD&V heeft met 60,3% van de stemmen een absolute meerderheid in Nieuwpoort. Het voorstel geraakte dan ook heel vlot door de gemeenteraad. Enkel CD&V'er Roland Woestyn stemde tegen het voorstel van zijn burgemeester.