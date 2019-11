Kantoren in winkelcentrum 'K in Kortrijk'?

In winkelcentrum 'K in Kortrijk' mogen op de bovenste verdieping kantoren komen.

De stad is alvast bereid om daarvoor de nodige vergunningen te leveren. 'K in Kortrijk' staat voor een derde leeg, en anderzijds is er een tekort aan kantoren in de binnenstad. Het winkelcentrum is gewoon te groot, zegt de stad, en dus staat het bestuur open voor de vraag van het management van 'K in Kortrijk'.

Oplossing voor leegstand

'K in Kortrijk' opende in 2010 de deuren. Van meet af aan bleven heel wat ruimtes leeg te staan. Het management zoekt tot op vandaag naar oplossingen. Eén van de denkpiste is om de lege ruimtes te verhuren als kantoren. Stad Kortrijk wil daarvoor de nodige vergunningen leveren en geeft daarmee indirect toe dat het shoppingcentrum eigenlijk voor een derde te groot is.

'K in Kortrijk' stelde de vraag of er kantoren mogen komen en de stad zei al principieel "ja". Er zijn winkelruimtes over, en kantoren in het centrum te kort, dus iedereen vaart wel bij dit voorstel. De stad vreest niet dat het shoppingcentrum daardoor minder aantrekkelijk zal worden.

(lees verder onder de foto)

"Interne keuken"

De shoppingmanager van 'K in Kortrijk' wil voorlopig niet reageren op deze plannen. Het voorstel moet nog afgetoetst worden bij de Duitse eigenaars en de huidige huurders, zegt ze. In deze fase is dit volgens haar "interne keuken".