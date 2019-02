Kansarmen krijgen maaltijd met lokale producten

In de Sint-Amandskerk in Roeselare is een zestigtal kansarmen aan tafel geschoven voor een maaltijd met lokale producten, rechtstreeks van bij de boer of de producent. Het ging om een initiatief van het Mannahuis en Lokaalmarkt.

Mannahuis is een sociaal restaurant. Lokaalmarkt is de drijvende kracht achter de vrijdagse boerenmarkt met lokale producten in de ontwijde Sint-Amandskerk.

Melanie Vanstaen: “Om de mensen aan te moedigen om lid te worden van Lokaalmarkt hebben we in november bij elk nieuw lid een halve euro aan het goede doel geschonken. Nu geven we een bedrag van 500 euro aan het Mannahuis.”

De kansarmen kregen een maaltijd met onder meer kaas van 't Groendal uit Roeselare en kersensap van fruit geplukt en verwerkt in de streek. Na de maaltijd bleek de 500 euro nog niet op. De rest ervan krijgt het Mannahuis niet in cash, maar in verse groenten.