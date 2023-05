Kans op zuidwestelijk deel van Ring Tielt weer stap dichter

De kans dat de lang besproken zogenoemde zuidwestelijke tangent of de verbindingsweg tussen de N37, de Ringweg rond Tielt, en de N399 er dan toch eindelijk komt is opnieuw een pak groter.

De 18 gemeentes van de vervoerregio Midwest hebben in het regionaal mobiliteitsplan ingestemd voor een studie. Verder willen ze ook het zwaar verkeer uit de dorpskernen houden.

Al in het gewestplan uit de jaren '70 is er tussen de N37 of de ring rond Tielt en de N399, de Meulebeeksesteenweg, een strook gereserveerd voor een verbindingsweg (zie foto). De gemeente Pittem hield lang de boot af, maar in het pas afgeklopte mobiliteitsplan van de vervoerregio Midwest, dat zijn 18 gemeentes, is nu toch een studie opgenomen. Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester Tielt: “We zijn daar natuurlijk heel tevreden over. Er waren daar inderdaad verschillende ideeën over, maar nu hebben we via de vervoerregioraad toch een consensus bereikt.”

Alle kernen leefbaar, ook Staden

De nieuwe weg moet het centrum van Tielt ontlasten. En de vervoerregio wil alle kernen leefbaar houden. Zo komt er extra bewegwijzering om het zwaar verkeer weg van de N36 door Staden te houden. Niels Verdonck, Departement mobiliteit/openbare werken: “Als dat niet voldoende blijkt dan zijn er in de regio, samen met de regio Westhoek, afspraken gemaakt om dat af te dwingen. Harde maatregelen zijn bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen of een tonnagebeperking.”

Staden wou onlangs zelf al een verbod op zwaar verkeer invoeren, maar dat boste op een njet van de handelaars. De 15 vervoerregio's in Vlaanderen zijn in 2019 opgericht, ze hebben stilaan allen hun mobiliteitsplan klaar. “Die zijn belangrijk omdat we toch wel geprobeerd hebben een plan te maken tot 2050. Het plan zal eigenlijk de leidraad zijn voor de komende jaren.”

Het regionaal plan gaat sowieso nog in openbaar onderzoek.