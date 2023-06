Kankerpatiënten doen onderwatershoot voor boek 'Rebirth'

De foto's zijn van modefotograaf Peter De Mulder. Vanessa Bossuyt, Warriors Against Cancer: "We hebben heel vaak ondervonden dat mensen met kanker anders in het leven staan na de diagnose. Ik en de fotograaf Peter vonden het een fantastisch idee om het water te gebruiken als de hergeboorte van de persoon na de diagnose. Het gaat om een andere visie, een andere kijk, andere prioriteiten."

Zorghuis

De West-Vlaamse bezielster van de organisatie koppelt de lancering van het boek aan de start van een zorghuis in Marke voor jonge mensen die de diagnose krijgen. Hier kunnen lotgenoten tot rust komen of elkaar ontmoeten tijdens een workshop of massage. Vanessa, die eigenlijk make-up artieste voor Chanel, is begon met de Warriors door haar buurmeisje dat ervan droomde model te zijn. "Maar toen kwam die diagnose. Ze was eigenlijk al een beetje binnen in een modellenagentschap, maar ze hebben haar gewoon buiten gegooid. Ik heb haar dan overal meegenomen op fotoshoot bij commerciële klanten. En na die commerciële opdracht ging het dan over haar. Ik zag gewoon het licht in haar ogen toen ze voor de lens kwam staan. Ze dacht toen niet aan haar diagnose. Ze had haar identiteit terug. Ze was belangrijk. Ze werd gezien."

Met de opbrengst van 'Rebirth' wil Vanessa verder strijden met de Warriors.