Kankerpatiënt beleeft levensdroom: deelnemen aan rally

Zondagochtend ging in Oekene de 4de editie van de rally in Oekene door. Voor één iemand werd dat ook een heel speciale dag: de 37-jarige Dimitri Decroos, die co-piloot van rallypiloot Frank Caby mocht zijn. Meerijden in een rally is een levensdroom van Dimitri, die terminaal ziek is.