"Kan Ventilus-opdracht niet objectief uitvoeren": druk op Duitse professor

Opvallende wending in het Ventilus-dossier: Dirk Westermann, de Duitse expert die in het Ventilusdossier voor een tweede opinie moet zorgen, heeft aan de burgerplatformen laten weten dat hij zijn opdracht niet objectief kan uitvoeren.

Voor Bart Dochy, de burgemeester van Ledegem, is dit het bewijs dat Elia druk uitoefent om een objectieve mening tegen te gaan.

Boven of onder de grond?

Ventilus bovengronds of ondergronds, dat blijft de vraag. Bovengronds zegt Elia. Maar dat willen de West-Vlaamse burgemeesters liever nog eens bij een onafhankelijk expert aftoetsen.

Informeel bevestigde een Duitse expert, Dirk Westermann, al snel dat hij dat kon doen. Maar gisterenavond laat Westermann aan de burgerplatformen weten dat hij geen objectieve mening kan geven omdat er een conflict is tussen de opdracht en zijn werk.

"Druk uitgeoefend op expert"

Hij werkt voor een Duitse dochteronderneming van Elia. Voor Bart Dochy, de woordvoerder van de burgemeesters, is dit het bewijs dat Elia druk uitoefent op de expert. Het sterkt hem in de idee dat ondergronds dus wel degelijk een evenwaardig alternatief is.

De burgerplatformen hebben nu een ander internationaal studiebureau gecontacteerd en hopen dat dit bureau wel objectief kan werken.

Op 4 november moet Westermann zijn rapport aan Minister Demir overmaken. Volgens Dochy zal dat nog altijd gebeuren.

Lees hier meer over het omstreden Ventilus-dossier.