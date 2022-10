"Kan je niet op voorbereid zijn": Mathias Sercu over kanker van zoon Tor (24)

Het is Dag Tegen Kanker. In heel de provincie zijn er initiatieven die de levensbedreigende ziekte in de kijker plaatsen. In Oostende kwam acteur Mathias Sercu uit Ardooie optreden in het ziekenhuis. Ook zijn zoon Tore (24) vecht tegen kanker.

Acteur Mathias Sercu liett de mensen hun ziekte even vergeten op deze Dag Tegen Kanker. Bijna iedereen hier heeft er mee te maken. In het AZ Damiaan in Oostende alleen al krijgen jaarlijks bijna 1.000 mensen de diagnose. In Vlaanderen meer dan 40.000.

"Het is de eerste dag dat ik dit zelf meemaak", vertelt Lieve Mylle, patiënt in het AZ Damiaan. "31 maart is de diagnose gekomen voor mij. In mei ben ik al begonnen met 5 maanden chemo. Ondertussen ook geopereerd geweest. En nu nog de bestraling."

"Je staat er niet alleen voor"

Vaak is de diagnose van kanker een enorme klap. Het begin van een lange lijdensweg. Kom Op Tegen Kanker biedt veel steun. Oostduinkerkenaar Marc Michils is al 10 jaar directeur. "Dat is de boodschap die we aan alle mensen willen uitsturen aan alle. Dat is je staat er niet alleen voor."

Er zijn de vele vrijwilligers, de professionals in de ziekenhuizen, maar Kom op tegen Kanker ondersteunt vooral kankeronderzoek en daar schuilt goed nieuws.

"Ook in preventie, menselijke begeleiding maar ook in kankeronderzoek. En ja dat rendeert. Onderzoek betekent vooruitgang. Er is perspectief. We mogen optimist zijn. Kom Op Tegen Kanker zal doorgaan tot de dag dat iedereen kanker overleeft."

"Kan je niet op voorbereid zijn"

Wie vandaag kanker krijgt heeft een veel grotere kans om de ziekte te overwinnen dan 10 en 20 jaar geleden. Ook acteur & muzikant Mathias Sercu uit Ardooie weet als geen ander wat de ziekte met iemand doet. Zijn zoon Tore, amper 24 jaar, vecht tegen de ziekte.

"Wat wel een verschrikkelijke bom was en dat dik jaar geleden mijn eigen zoon die diagnose van kanker krijgt. En daar kun je niet op voorbereid zijn. Het onderzoek, dat is fenomenaal wat die artsen allemaal kunnen en doen. Mijn zoon was er al lang niet meer geweest als die er in het begin niet zo snel erbij waren", vertelt Mathias Sercu.

Dankzij het onderzoek dalen de sterftecijfers bij mannen met kanker elk jaar met 2,9 procent en bij vrouwen met 1,8 procent. Bij Kom Op Tegen Kanker menen ze dat er zelfs een dag komt dat we kanker zullen overwinnen en verslaan.

Single 'Wat een mooie dag' voor goede doel

Op de Dag Tegen Kanker brengt Mathias Sercu de single 'Wat een mooie dag' uit. Hij doet dat met zijn groep Mathias Sercu & De Opportuniteiten, waar ook zijn broer Sam speelt. Sam kreeg jaren geleden ook de diagnose van kanker.

De opbrengst van 'Wat een mooie dag' gaat naar het project 'Kunst Aan Bed' van dokter Tessa Kerre van het UZ in Gent.