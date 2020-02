Kampioen zijn is plezant! Dit is de affiche van E3 Harelbeke

Zes oud-winnaars (één als ploegleider, vijf als renner) sieren de nieuwe affiche van E3 Harelbeke. Elk jaar wordt er uitgekeken naar de voorstelling, dit jaar is het thema duidelijk: FC De Kampioenen. Herken jij wie wie is?

Eddy Planckaert kruipt in de kleren van Xavier, Peter Van Petegem is DDT, Greg Van Avermaet is Carmen, Patrick Lefevere neemt de rol van Boma op zich. Johan Museeuw speelt Marcske en Freddy Maertens is Oscar.

Vorig jaar was er nog heel wat te doen rond de E3-banner. De banner 'Wie kroont zich tot prins in Harelbeke?' met daarop de twee gebodypainte vrouwen die een kikker vormen, werd op maandag 25 februari voorgesteld. Nog geen week later kregen de organisatoren van de Internationale Wielerunie UCI een mail met de melding dat de 'kikkerbanner' niet door de beugel kon, vrouwonvriendelijk was, en dat die zo snel mogelijk uit roulatie moest genomen worden.