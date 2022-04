Kamping Kitsch Club maakt eerste namen bekend

Op 20 augustus komen zo'n 100 nationale en internationale artiesten naar de Lange Munte in Kortrijk voor Kamping Kitsch. Zoals elk jaar mag je je verwachten aan een groot verkleedfeest, foute namen en nummers en een tikkeltje bloot, zoals de affiche al prijsgeeft.

Rondborstige bimbo's

"Op welk ander festival heb je ooit Kabouter Plop, Gers Pardoel en Mark With A K samen het podium zien delen?", klinkt het in een persbericht. Op de main stage mogen Kobe Ilsen en Viktor Verhulst plaatjes draaien. "Ook DJ Jack Amai M’n Klak ofwel Jaimy van Down The Road maakt zijn debuut op ons hoofdpodium." (Lees verder onder de foto.)



Dit jaar is er ook een vernieuwdeSpoiler Room. Ook de Studio Brussel area krijgt een nieuw jasje. De vernieuwde overdekte dancehall zal plaats bieden aan 6.000 feestvierders. Eerste headliners zijn: Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob, Pat Krimson en Hip Hop legende Fatman Scoop. "Voor de liefhebbers van rondborstige bimbo’s hebben we dit jaar ook een DJ-set van Pamela Andersom voorzien."

De kaartverkoop startte op 1 april en het festival verkocht op enkele weken tijd al meer dan 70 procent van de tickets. Op woensdag 18 mei maakt Kamping Kitsch Club de volledige line-up bekend.

Bekijk hier de reportage van vorig jaar: