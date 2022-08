Kamping Kitsch brengt extra tickets in omloop dankzij groter festivalterrein

Het festival Kamping Kitsch Club voorziet extra tickets voor de editie van dit jaar. Dat is mogelijk omdat de organisatie een groter terrein voorziet. Het festival kan zo 500 bezoekers meer ontvangen op de Lange Munte in Kortrijk.

Het marginaalste festival van het land breidt uit. Voor de elfde editie wordt een extra stuk terrein voorzien op de Lange Munte in Kortrijk. Het met 25.000 uitverkochte Kamping Kitsch Club kan zo nog 500 extra tickets aanbieden. De extra tickets zijn te koop online.

Voor Kamping Kitsch wordt alvast mooi weer voorspeld. Festivalgangers kunnen zich verwachten aan meer dan honderd artiesten verdeeld over negen podia. Onder meer Gers Pardoel, Ilsen & Verhust, Sergio, Kabouter Plop, Mark with a K, Yves Deruyter en Average Rob staan op het programma. Ook internationale naam Fatman Scoop is van de partij.

Kamping Kitsch Club heeft ook een meldpunt voor ongewenste intimiteiten en werkt nauw samen met de politiediensten. Het festival telt twee politiedorpen, aan de ingang en backstage, om eventueel grensoverschrijdend gedrag te monitoren. "Om extra duidelijk te maken wat kan en niet, staat alles op de website onder de noemer: spelregels voor de vieze ventjes", klinkt het bij de organisatie.