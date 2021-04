Kamperen aan zee wordt koepel van kustcampings

Met de nieuwe vereniging willen ze kamperen in de badplaatsen beter op de kaart te zetten en de vele troeven van een verblijf op een kustcamping uitspelen. De kustcampings willen een nieuwe dynamiek creëren om ze voor te stellen als veilige en leuke plaatsen voor vakanties aan zee. De lancering gaat gepaard met een filmpje waarin de sector wordt gepromoot. Het is een soort van videoclip-feelgoodmovie op muziek van Sander Vandamme. Je vindt het onderaan dit artikel.

Charme van kamperen

In het filmpje zie je een goed georganiseerde sector die perfect veilige verblijven aanbiedt. Er zijn mondmaskers, plexiglasschermen, desinfecterende handgels en allerlei safetyprotocols op de campings. De voorbije maanden ontdekten steeds meer mensen de charmes van een vakantie op een kampeerterrein. Want dat is vrijheid in een prachtige omgeving. De kust telt honderd uitbatingen. Maar die hangen nu te veel als los zand aan elkaar.

Op de website kamperenaanzee.be lees je meer info over het initiatief van de kustcampings die over de hele streek verspreid liggen.

Jaarplaatsen voor stacaravans

Kamperen aan de kust heeft nog een mooie toekomst vindt Kelly Peelman van Camping Blekkerdal in Koksijde. Maar een betere netwerking tussen de campinguitbaters en het pushen van de belangen van de ondernemers in de toeristische sector zijn wel noodzakelijk. Kustcampings vzw wil daarbij vooral de regionale accenten benadrukken. Zoals over de toenemende vraag aan de kust naar jaarplaatsen voor stacaravans. Een nieuwe trend.