Kamp Persoon in Dubai opnieuw uitgesteld

De bokskamp van Delfine Persoon tegen Elhem Mekhaled in Dubai kan opnieuw niet doorgaan. De kamp is verplaatst naar de maand oktober. De ontgoocheling bij Delfine Persoon is groot.

Haar kamp was eerder afgelast door het overlijden van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Daardoor was er een periode van rouw in de Verenigde Arabische Emiraten en zijn heel wat evenementen afgelast. Persoon zou aantreden in het voorprogramma van de bekende Amerikaanse bokser Floyd Mayweather. Op een heliplatform van een hotel, meer dan 200m hoog.

Had Persoon die kamp gewonnen, was ze heel dicht bij een groot titelgevecht en dat geld kan ze goed gebruiken voor de bouw van de nieuwe bokszaal in Gits. Tegen de zomer zou die klaar moeten zijn.