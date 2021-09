Kamagurka maakt beste Nederlandse politieke tekening

De cartoonist krijgt de prijs voor zijn tekening Migranten, die op 18 mei verscheen in NRC Handelsblad. De winnende prent gaat over de vluchtelingencrisis en de coronamaatregelen, die volgens de jury "op simpele maar heldere en komische wijze zijn gecombineerd".

"Waar wij ons hier in Europa druk maken over hoe we naar welk land op vakantie mogen en aan welke voorwaarden we dan moeten voldoen, alles in een poging om zo snel mogelijk weer terug te keren naar het oude normaal, worden aan de buitengrenzen van ons continent vluchtelingen buiten gehouden en wordt van hen verwacht aan dezelfde eisen te voldoen. Alles in één eenvoudige, in stijl direct herkenbare tekening. Cynisch, ironisch, confronterend en toch grappig", staat in het juryrapport. In totaal waren vijf tekeningen genomineerd. De Inktspotprijs is vandaag uitgereikt in Den Haag.