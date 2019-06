Het gaat om Damse Mokke BE-BIO-02 in een papieren verpakking die van 7 tot 21 juni werd verkocht in verscheidene winkels van Bio Planet en in verscheidene kleinhandelszaken in België.

Damse Kaasmakerij vraagt de klanten het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt, waar het wordt terugbetaald.