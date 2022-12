IN KAART: Waar mag je vuurwerk afsteken bij oudjaar?

Nergens in Vlaanderen laten zoveel gemeenten het toe om bij oudejaar vuurwerk af te steken als in onze provincie. Maar liefst drie kwart van de West-Vlaamse gemeenten staat toe dat particulieren dat doen.

Dat blijkt uit een bevraging van Oscare, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. “Het is alsof je het hele jaar door een rijbewijs nodig hebt om met de auto te rijden, en met oudejaar niet, “ zegt woordvoerder Peter Van Rossum. Op onderstaand kaartje van Oscare zie je waar het wel of niet mag. Bij sommige oranje gekleurde gemeenten, geeft de burgemeester wel systematisch geen toestemming. Dat is bijvoorbeeld zo in Jabbeke en Ichtegem.

"De reden waarom in West-Vlaanderen nog zoveel gemeentes vuurwerk toestaan is volgens ons omdat er zoveel plattelandsgemeentes zijn. Iedereen woont verder uit elkaar en daardoor denk ik dat het vaker mogelijk is," zegt Peter van Rossum.

In Oost-Vlaanderen laten maar 56% van de gemeenten het toe, in Antwerpen 56,5%, in Vlaams Brabant 38%, in Limburg 62%. West-Vlaanderen spant met 78% de kroon. In onze provinciehoofdstad Brugge mogen inwoners ondanks een algemeen vuurwerkverbod tijdens oudjaar toch vuurwerk afschieten zonder vergunning.

Uit een kleine rondvraag van het nazorg- en onderzoekscentrum blijkt nochtans dat meer dan zeven op de tien van de meerderjarige bevraagden geen voorstander zijn van vuurwerk afschieten door particulieren.