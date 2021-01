Kaart: Waar kan ik me laten vaccineren?

Op deze kaart, hieronder, vind je een overzicht van de al gekende vaccinatiecentra in onze provincie. Deze kaart wordt aangevuld zodra er nieuwe informatie is. In West-Vlaanderen worden de vaccinatiecentra verspreid over 12 eerstelijnszones. Lees daarom ook verder onder de kaart.

De 12 eerstelijnszones

In onze provincie zijn er 12 eerstelijnszones waarin verschillende artsen samenwerken. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt elke zone centra toegewezen. Hoeveel er dat uiteindelijk zullen zijn is nog onduidelijk. Vrijdag is er overleg tussen de minister, de gouverneurs en de burgemeesters. Veel gemeenten zouden de vaccinatiecentra liever in hun eigen gemeente hebben. Dat is dichter bij de mensen. Maar heel wat eerstelijnszones hebben hun huiswerk al klaar.

(lees verder onder de foto)

Overzicht Eerstelijnszones

Een link naar de eerstelijnszone waar jouw gemeente bij hoort, vind je hieronder: