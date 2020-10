Kaart: virus doodt dagelijks gemiddeld 13 mensen

Gemiddeld zijn in die periode dagelijks 13 mensen overleden, in ons land zijn er intussen al meer dan 10.100 mensen aan het virus bezweken. Bekijk hier de West-Vlaamse cijfers per gemeente. Er komen dagelijks nog steeds nieuwe gevallen bij. Enige uitzondering hierop is de gemeente Wielsbeke die de laatste tijd gespaard is gebleven van nieuwe infecties.

Voor de situatie in uw gemeente of stad: beweeg over de kaart hieronder. We gebruiken dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.