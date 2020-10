Kaart: toch weer meer nieuwe besmettingen en overlijdens

Benieuwd hoe het zit met de verspreiding van het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers per gemeente.

Gemiddeld meer dan 1.600 besmettingen per dag

In de week van 25 september tot 1 oktober zijn er in België gemiddeld 1.629 bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 8 procent in vergelijking met een week eerder, zo blijkt vrijdagochtend uit de cijfergegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal ziekenhuisopnames van 25 september tot 1 oktober bedroeg gemiddeld 69 (+13%) en het aantal overlijdens 7 (+96%) van 25 september tot 1 oktober.

En in West-Vlaanderen?

Op onderstaande kaart zie je de meest recente besmettingscijfers in onze provincie. Voortaan telt Sciensano de besmettingen op over een periode van 14 dagen. Daarvoor nam men altijd de cijfers van 7 dagen. Dat zorgt er dus voor dat de cijfers sowieso een stuk hoger zijn.

We gebruiken hieronder dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.