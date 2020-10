Kaart: gemiddeld 2.000 nieuwe besmettingen per dag

De meeste nieuwe gevallen de voorbije 2 weken zijn geteld in Brugge. Bekijk hier de cijfers per gemeente.

Sinds zondag 4 oktober blijkt dat geen enkele West-Vlaamse gemeente nog coronavrij is. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen stijgt naar 2.000 per dag.

Aantal nieuwe bevestigde gevallen de voorbije 14 dagen:

1. Brugge 162

2. Kortrijk 129

3. Roeselare 96

4. Ieper 78

5. Menen 70

'Stabilisatie zet zich niet door'

"De voorbije dagen stellen we jammer genoeg opnieuw een versnelling vast van het aantal besmettingen. De stabilisatie die we vorige week misschien nog in het vooruitzicht hadden, heeft zich dus niet doorgezet." Dat heeft Steven Van Gucht maandag verklaard op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

Tussen 25 september en 1 oktober werden in België gemiddeld 2.103 nieuwe coronabesmettingen per dag geteld. Dat is een stijging met 32 procent in vergelijking met de week ervoor.

Op woensdag 30 september werden zelfs meer dan 3.000 besmettingen bevestigd. De stijging blijkt bovendien algemeen te zijn. De trend doet zich voor in alle provincies en bij alle leeftijdsgroepen.

"Het Belgische traject volgt de evolutie die we ook in Nederland en Frankrijk zien", aldus Van Gucht.

Gemiddeld 77 nieuwe ziekenhuisopnames per dag

Er waren afgelopen week ook gemiddeld 77 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is het een toename met 21 procent tegenover zeven dagen geleden. Er liggen momenteel 186 COVID-patiënten op intensieve zorgen, wat 38 procent meer is dan de week ervoor.

Voor de situatie in uw gemeente of stad: beweeg over de kaart hieronder. We gebruiken dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.