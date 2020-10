Kaart: geen enkele West-Vlaamse gemeente coronavrij

Cijfers blijven stijgen

Afgelopen week zijn de coronacijfers verder de lucht in gegaan. Na de nieuwe update van Sciensano blijken de laatste zeven dagen gemiddeld bijna 2.000 gevallen per dag bij te komen. Dat is een stijging van ruim 20% in vergelijking met de voorgaande week.

Zowel de ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens blijven ook stijgen, maar aan een trager tempo. Daar liggen de gemiddelde cijfers op respectievelijk 71,4 en 7,9 per dag.

Overal besmettingen in West-Vlaanderen

Op onderstaande kaart zie je de meest recente besmettingscijfers in onze provincie. Deze worden geteld over een periode van 14 dagen. Lichtervelde bleef lange tijd groen, en dus coronaproof. Daar is de afgelopen 24 uur echter verandering in gekomen na een update van de cijfers. Net als Ingelmunster, Wielsbeke en Dentergem hebben ze er nu zeker 1 bevestigd geval.

Zuid-West-Vlaanderen kleur nog steeds duidelijk donkerder dan het noorden. Concentraties van corona zien we vooral in Ledegem, Zonnebeke en Ieper. Met 158 gevallen blijft Brugge echter de stad met de meeste bevestigde gevallen, gevolgd door Kortrijk en Roeselare.

We gebruiken hieronder dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.

