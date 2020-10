Kaart: alleen Wielsbeke is coronavrij

In onze provincie is momenteel alleen Wielsbeke voorlopig coronavrij. Blijkt uit de dagelijkse cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Bekijk hier de cijfers per gemeente.

De afgelopen week waren er gemiddeld 10 sterfgevallen per dag, een stijging van zowat 125% in vergelijking met de week voordien. Er waren gisteren 937 ingenomen ziekenhuisbedden, 195 mensen zijn op intensieve beland.

Tussen 25 september en 2 oktober werden in België gemiddeld 2.309 nieuwe coronabesmettingen per dag geteld. Elke dag belanden er gemiddeld 81 mensen in het ziekenhuis.

Geen enkele provincie heeft nu nog een reproductiegetal onder de 1. Die duidt aan hoeveel mensen een besmette persoon gemiddeld besmet met het virus.

Voor de situatie in uw gemeente of stad: beweeg over de kaart hieronder. We gebruiken dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.