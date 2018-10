Kaarsenceremonie tijdens Levensloop in Brugge

De kaarsenceremonie herdenkt de mensen die de strijd verloren hebben. Hun namen staan in steen gegraveerd. Levensloop is niet alleen een feest van de solidariteit, maar ook van verbondenheid, want mantelzorgers en vechters kunnen niet meer zonder elkaar. "Daarom is dit evenement ook zo belangrijk, dat mensen naar buiten durven komen en zien: ik ben hier niet alleen", zegt Fried Ringoot, die tegen schildklierkanker vecht.

De opbrengst van de Levensloop gaat naar de Stichting tegen Kanker, die het geld aanwendt voor onderzoek en ondersteuning.