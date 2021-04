De meidengroep K3 stelt vandaag haar nieuwe film, 'Dans van de farao', voor in Plopsaland De Panne. Door de huidige coronamaatregelen wordt de film vertoond in een tijdelijke drive-in-cinema. Bezoekers kijken de film vanuit de auto, in hun eigen bubbel.

Voor Hanne, Marthe en Klaasje is het een bijzonder zicht om een filmvoorstelling buiten te doen. Ook hun voorstellingen zijn uitgesteld en een leeg Plopsaland voelt vreemd aan. Het is extra jammer voor Klaasje, want het is haar laatste film bij K3.

De film zou op 28 april in de cinema moeten draaien. Maar of dat zal lukken, is nog koffiedik kijken. Tot dan is de film alleen maar in Plopsaland De Panne te zien. Je moet er dus wel wat voor over hebben.