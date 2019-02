In Kortrijk veroorzaakt de K-Tower hinder bij een laaghangende zon. De reflecterende toren weerkaatst het zonlicht en dat zorgt voor klachten bij de buurtbewoners.

De situatie is al een tijdje gekend, bij een laagstaande zon laten buurtbewoners rond de toren hun rolluiken naar beneden of sluiten de gordijnen om het felle licht tegen te gaan.

De toren op de Diksmuidekaai is bedekt met aluminium. Toch zijn er ook voordelen, sommige plaatsen in Kortrijk krijgen nu zonlicht waar dat anders nooit het geval was.