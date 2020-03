K in Kortrijk viert zijn tiende verjaardag

Het winkelcentrum K in Kortrijk, in de kern van de stad, bestaat 10 jaar.

Uit de cijfers van het winkelcentrum blijkt dat er in die tijd 50 miljoen mensen over de vloer gekomen zijn. Een succesverhaal. Maar zowel K als de lokale handelaars rondom het winkelcentrum hebben het steeds moeilijker om op te tornen tegen de grote ketens aan de rand van de stad en het snel veranderende koopgedrag via e-commerce. Gevolg: de leegstand blijft een constante zorg en ook K moet creatieve oplossingen bedenken.

In tien jaar veel veranderd

Er is veel veranderd in een decennium. Het aantal bezoekers blijft vandaag wel stabiel op gemiddeld 5 miljoen per jaar, maar er komen meer mensen van buiten de regio. De leegstand tegengaan is een groot probleem in het winkelcentrum. Op de tweede verdieping worden er kantoren ingericht omdat het steeds moeilijker wordt om de leegstand het hoofd te bieden.

K in Kortrijk had ook de motor moeten worden om de winkelstraten rondom nieuw leven in te blazen, maar die rol heeft het niet helemaal kunnen waarmaken.