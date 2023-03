Justitieminister geeft gastcollege aan leerlingen middelbaar in Kortrijk

Een bijzondere leerkracht voor de klas vanochtend in het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gaf er uitleg over de modernisering van justitie aan leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar Humane Wetenschappen.

Het imago van Justitie oppoetsen, dat is wat minister van Quickenborne vanmorgen wilde doen bij leerlingen van het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk. Hij vertelde over de modernisering van het strafwetboek, de digitalisering, de nieuwe gevangenis in Haren maar ook dichterbij het Detentiehuis in Kortrijk. Daar begeleiden ze gedetineerden om opnieuw hun weg te vinden in de maatschappij.