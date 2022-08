Justitie zoekt personeel op metalfestival Alcatraz

De temperaturen lopen hoog op, maar overal wordt voor afkoeling gezorgd met gratis waterbedeling, waterpistolen en extra voorzieningen voor schaduw. De droge ondergrond creëert meer stofwolken, maar dat nemen de festivalgangers er dan maar bij, want Alcatraz is een heel bijzondere beleving. Er rijden ook speciale uitgeruste wagens rond met waterspuwers om de menigte af te koelen. Maar de diehard metalfans laten het niet aan hun hart komen.

Meet-and-greet winnen

Op de prison ground van Alcatraz gaat Justitie op zoek naar nieuwe medewerkers. Festivalgangers moeten proberen een kist open te breken om een meet-and-greet met artiesten te winnen. Justitie wil 1200 personeelsleden aanwerven. Met deze originele campagne wil Justitie het personeelstekort aanpakken.

Volgens federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is het niet overal een probleem om personeel te vinden: "Voor het detentiehuis in Kortrijk hebben we wel voldoende mensen. Detentiehuizen zijn heel aantrekkelijk vandaag. Ook mensen die sociale studies volgen zijn daarin geïnteresseerd. Het is vooral de klassieke gevangenis waarvoor het doel zich stelt."