Jury proeft Beste Belgische wijnen

De Belgische wijnbouw bloeit, zoveel is duidelijk. Dit jaar is er 250 hectare aan wijngaard bijgekomen, dat brengt het totaal op 750 hectare. "We merken een groot enthousiasme bij de verschillende -en goed opgeleide nieuwe wijnbouwers," zegt de hotelschool. Ook in West-Vlaanderen komen er nieuwe wijngaarden onder meer in Bredene en Zonnebeke.

Geen topjaar

Nu al staat vast dat 2021 door de natte zomer geen topwijnjaar voor België wordt. "We hadden een heel moeilijk voorjaar," zegt Gido Van Imschoot van de Vereniging van Vlaamse Sommeliers. Een koele zomer, vochtigheid en dan warmte waardoor meeldauw ontstaat. Wijnbouwers moeten continu selecteren en staan in de wijngaard zodanig dat ze met wat overblijft toch nog mooie wijn zullen maken."

Succes voor Entre-Deux-Monts

Op de wedstrijd heeft de jury met 60 professionelen, allemaal sommeliers en wijnexperts, meer dan 160 wijnen geproefd: rood, wit, rosé en mousserende wijn. Wijndomein Entre-Deux-Monts uit Heuvelland hield de West-Vlaamse eer hoog: de witte wijn Pinot La Douve haalde brons. De witte wijn Quatre Cépages en de mousserende wijn Bacquaert Brut behaalden een gouden medaille.