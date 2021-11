Jury buigt zich over moordzaak drugdealer

In het assisenhof in Brugge wordt de jury samengesteld die zich zal moeten buigen over de zaak van een man uit Izegem die verdacht wordt van moord op zijn drugdealer.

In februari 2018 werd het 40-jarige slachtoffer uit Kortrijk thuis dood gevonden in een plas bloed. Het was zijn vader die in de woning een kijkje kwam nemen omdat hij al dagen niets meer van zijn zoon had gehoord. Volgens de wetsdokter kreeg de Kortrijkzaan met een zwaar voorwerp drie harde klappen op zijn hoofd.