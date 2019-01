Jury beraadt zich over schuldvraag dubbele moordzaak

Op het assisenproces tegen een 44-jarige man uit Blankenberge hebben het hof en de volksjury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over acht schuldvragen.

Hij staat er terecht voor moord, oudermoord, opzettelijke brandstichting en verboden wapenbezit. De beschuldigde heeft de feiten bekend. Hij riskeert 30 jaar opsluiting. De Blankenbergenaar wou, naar eigen zeggen, zijn moeder helpen om uit het leven te stappen. Toen hij voor die euthanasiepoging medicatie vroeg aan een vriend en pillen kreeg die niet werkten, nam hij wraak door hem dood te schieten. Vervolgens stak hij ook nog het huis van zijn door hem doodgestoken moeder in brand.

Volgens de raadsman van de burgerlijke partij is er geen enkel objectief bewijs dat de vriend de beschuldigde getipt zou hebben dat hij Rohypnol moest gebruiken om zijn moeder uit haar lijden te verlossen. Nog minder dat hij het ooit zou verkocht hebben.

Geen euthanasie

Procureur-generaal Nathalie Barzeele weerlegde in haar repliek het euthanasieverhaal van de beschuldigde. "Zijn moeder zou nooit zomaar van de ene op de andere dag haar zoon achterlaten. Ze heeft al die jaren voor hem gezorgd. Haar hele leven stond in zijn teken." De openbaar aanklager stond ook stil bij de gruwel van de feiten. Na de moord bond de zoon haar benen vast en stopte hij het lichaam in een kartonnen doos. "Dat wijst op een gebrek aan respect, op woede. Dat heeft met euthanasie niets te maken."

Lees ook: