Jumpsquare Brugge opent vandaag opnieuw de deuren. Het moest begin november tijdelijk sluiten omdat het volgens de stad en de brandweer niet toegankelijk was voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Het trampolinepark werkte de afgelopen maand intensief samen met verschillende diensten en investeerde het nodige om 100 % toegankelijk te zijn voor minder mobiele bezoekers. Zaakvoerders Christophe Tassenon en Caroline Mertens zijn dan ook blij opnieuw hun klanten vanaf vandaag opnieuw te kunnen verwelkomen.

Het park is gevestigd in het B-Park. Daar is ruimte voor 3.500 m2 springplezier.