In juli liepen 560 kinderen verloren op het strand

In juli zijn 560 kinderen op onze stranden verloren gelopen. Dat zegt de IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. Dat valt goed mee, want vorig jaar waren er dat 1.100.

Het aantal verloren gelopen kinderen blijft vooral weersgebonden. Hoe beter het weer, hoe drukker, en hoe meer risico op verloren lopen. “Al hopen we natuurlijk ook dat het uitdelen van de vele polsbandjes en onze oproep naar de ouders om hun kinderen goed in de gaten te houden, ook zijn vruchten heeft afgeworpen”, zegt An Beun, secretaris van IKWV.

De meeste kinderen liepen verloren in Oostende (154) en Blankenberge (134). In Bredene raakte geen enkel kind zoek.

Deze cijfers gaan alleen over verdwaalde kinderen waarbij de kustredders effectief werden gecontacteerd.