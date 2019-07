Jubileumeditie voor Ostend Beach: driedaagse én internationale plannen

Wat ooit begonnen is als een grote strandfuif, is ondertussen een jaarlijks terugkerend en populair evenement. De drie festivaldagen hebben ook elk hun eigen doelgroep: vrijdag is voor de jongeren, met namen als Jebroer en Lil' Kleine, terwijl er zaterdag mainstream muziek op het programma staat. Dan komen onder meer DiMaro en Yves V langs. Zondag is voor het ouder publiek, met Mike Push, Fred Hush en Faithless als afsluiter.

Internationale interesse

Ondertussen denken de organisatoren ook aan internationale uitbreiding. Het concept heeft al ingang gevonden in Tokio en Bangkok, volgend jaar komen er waarschijnlijk gelijkaardige festivals in Mexico en Thailand. "Onze knowhow in het organiseren van festivals op het strand kan rekenen op interesse vanuit het buitenland", klinkt het bij de organisatie.

