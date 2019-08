Jongste meester-molenaar (16) komt uit Westende

De jongste molenaar van de provincie komt uit Westende. Louwis Legon is z’n naam en hij is amper 16.

Binnen enkele weken haalt hij z’n molenaarsdiploma. Geen doordeweekse hobby dus voor Louwis, die vooral mensen wil begeesteren. En met zijn enthousiasme mag dat zeker geen probleem zijn. Molens worden trouwens steeds vaker gerestaureerd, en ook voor het ambacht is er veel belangstelling.

Wasmachine

Louwis is met z’n 16 jaar de jongste molenaar van West-Vlaanderen. Alles begon… met een wasmachine.

Louwis Legon: "Toen ik nog een klein kind was, zat ik altijd voor de wasmachine. Ik was gefascineerd door die draaibeweging. En ik at altijd mijn boterhammetjes op voor die wasmachine. Mijn ouders dachten dat dat er zou uitgroeien, maar dat is niet gebeurd."

Wel integendeel, geïnspireerd door z’n opa groeit de passie voor molens en alles wat ermee te maken heeft. En zondag rondt Louwis z’n opleiding tot molenaar af. Z’n enthousiasme werkt aanstekelijk.

Louwis Legon: "Mij spreekt het aan omdat het iets anders is dan voetbal of basketbal. Ik ben altijd al anders geweest dan de meesten. Die oude technologie, die tandwielen, dat draait mooi in elkaar. De draaibeweging van de molen zelf, hoe je ermee moet werken. Mij is er altijd gezegd, een molen is een stel balken die op mekaar zijn gesmeten, maar als je weet hoe het werkt, waaw."

De opleiding tot molenaar zit trouwens in de lift, begin dit jaar begonnen nog 40 mensen aan een opleiding in Merkem. Veel molens worden ook gerestaureerd. Op die manier gaat de stielkennis niet verloren. Professioneel kan je het in ons land niet doen, maar Louwis wil vooral inspireren.