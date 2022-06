Jongetje (9) vermist in Oostende: grote zoekactie aan de gang

In Oostende is al twee uur een grote zoekactie aan de gang naar een vermist 9-jarig kind uit Koekelberg. Zo bevestigt de politie van Oostende zaterdagmiddag. Er wordt op het strand en op zee gezocht naar het kind.

"De procedure drenkeling is opgestart en er wordt onder meer met een helikopter gezocht", klinkt het bij de politie. De politie zoekt zowel in zee als op het strand en de zeedijk naar het kind, dat al enige tijd vermist zou zijn. De strandredders haalden alvast alle zwemmers uit zee om een beter overzicht te krijgen. Ook in de buurt van het station wordt er gezocht, omdat de jongen met zijn familie vanuit de regio Brussel met de trein naar de kust is gereisd.

Het kind werd het laatst gezien omstreeks 13u15 langs de waterlijn, ter hoogte van het Kursaal.

Opsporingsbericht

De politie verspreidt via sociale media een opsporingsbericht: het jongetje dat gezocht wordt is Schadrac Esoko Longayo (9) afkomstig uit Koekelberg bij Brussel. Schadrac is ongeveer 1,50 meter groot en droeg op het moment van verdwijning een grijze short. Als je de jongen hebt gezien, vraagt de politie om onmiddellijk 101 te bellen.

