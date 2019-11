Jongetje (3) bevangen door CO in Pollinkhove

In Pollinkhove bij Lo-Reninge is een jongetje van drie naar het ziekenhuis gebracht na ernstige CO-intoxicatie. "Ze hebben geluk gehad," zegt de politie.

De ouders haalden het jongetje vanmorgen uit zijn bed, hij bleek er slecht aan toe. Ze brachten de kleuter naar de spoedafdeling van het AZ in Veurne. Daar stelden ze vast dat het jongetje bevangen was geraakt door CO-dampen en roetafzetting. "Ze hebben veel geluk gehad en waren er net op tijd bij," zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin.

Politie en Brandweerzone Westhoek onderzochten het huis en uit metingen bleek er inderdaad verhoogde concentratie CO in het huis aanwezig. "De oorzaak ligt wellicht bij een smeulbrand in de schouw, waarbij CO is vrijgekomen," zegt Kristof Louagie van de brandweer. "We hebben de schouwbrand geblust en het huis geventileerd."

Het jongetje van 3 is ondertussen uit het ziekenhuis en maakt het beter.