Jongeren zoeken steeds vaker hulp bij TEJO

Steeds meer jongeren die het moeilijk hebben of in een probleemsituatie zitten, zetten de stap naar TEJO, een organisatie die jongeren met mentale problemen helpt. Door de coronastress neemt het aantal jongeren opvallend toe.

TEJO helpt jonge mensen die het mentaal moeilijk hebben. Maar de hulpverlening in de Roeselaarse afdeling van TEJO staat sinds kort onder zware druk. Door de coronacrisis en strenge veiligheidsmaatregelen zoeken steeds meer jongeren hulp, terwijl er steeds meer vrijwillige therapeuten afhaken. TEJO Roeselare zoekt nu extra vrijwilligers om aan de dringende hulpverlening te kunnen tegemoet komen.

Wachtlijsten vermijden

“Momenteel is het nu al een maand dat je moet wachten op een eerste gesprek. Eigenlijk flirten we momenteel een beetje met de wachtlijsten,” vertelt therapeut Matthias Soenen. En dat is nu net wat TEJO niet wil: wachtlijsten. Elke jongere moet meteen geholpen worden, snel, anoniem en gratis.